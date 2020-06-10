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    • Yaşam
    • 10.06.2020 Gazete
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    Postacı kötü kokuyu fark edince ortaya çıktı! Avukat ölü bulundu...

    'da postacının kötü koku geldiğini bildirmesi üzerine girilen evde, 2 haftadır kendisinden haber alınamayan avukat Mehmet 'ın (56) cansız bedeni bulundu. 'ın yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi.

    Avukat ölü bulundu
    Antalya'da postacının kötü koku geldiğini bildirmesi üzerine girilen evde, 2 haftadır kendisinden haber alınamayan avukat Mehmet 'ın (56) cansız bedeni bulundu. 'ın yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi.
    Haberler Yaşam Postacı kötü kokuyu fark edince ortaya çıktı! Avukat ölü bulundu...
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