Postacı kötü kokuyu fark edince ortaya çıktı! Avukat ölü bulundu...
Antalya'da postacının kötü koku geldiğini bildirmesi üzerine girilen evde, 2 haftadır kendisinden haber alınamayan avukat Mehmet Ali Yılmaz'ın (56) cansız bedeni bulundu. Yılmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Antalya'da postacının kötü koku geldiğini bildirmesi üzerine girilen evde, 2 haftadır kendisinden haber alınamayan avukat Mehmet Ali Yılmaz'ın (56) cansız bedeni bulundu. Yılmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi.