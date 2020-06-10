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    • Yaşam
    • 10.06.2020 Gazete
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    'da yeni aldıkları otomobille yapan çift hayatını kaybetti

    'da Çağrı-Gizem Cesur çifti, yeni aldıkları otomobille gece gezintisi yapmak istedi. Otobanda hızla seyrederken öndeki TIR'ın altına girdi. İkisi de oracıkta can verdi.

    Çifte acı!
    Adana'da sigorta acentesinde çalışan Çağrı Cesur (32), önceki gün yeni bir otomobil aldı. Gece de çocuklarını yakınlarına bıraktı. Eşi Gizem Ceylan (29) ile birlikte gezmeye çıktı. Ancak gece saat 23.00 sıralarında korkunç bir yaşandı. Çiftin içinde bulunduğu araç, Ceyhan-Yumurtalık Karayolunda tali yoldan ana yola çıkan 'un (51) kullandığı TIR'ın altında kaldı.


    Talihsiz çiftin, iki çocukları vardı.

    Hurdaya dönen arabadaki çift olay yerinde hayata gözlerini kapadı. TIR sürücüsü Rauf Kurt ise gözaltına alındı. Çiftin, aracı gelecekte ev sahibi olabilmek için yatırım amaçlı aldıkları ortaya çıktı.



    MURAT KARAMAN
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