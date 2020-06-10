Adana'da sigorta acentesinde çalışan Çağrı Cesur (32), önceki gün yeni bir otomobil aldı. Gece de çocuklarını yakınlarına bıraktı. Eşi Gizem Ceylan (29) ile birlikte gezmeye çıktı. Ancak gece saat 23.00 sıralarında korkunç bir kaza yaşandı. Çiftin içinde bulunduğu araç, Ceyhan-Yumurtalık Karayolunda tali yoldan ana yola çıkan Rauf Kurt'un (51) kullandığı TIR'ın altında kaldı.
Talihsiz çiftin, iki çocukları vardı.
Hurdaya dönen arabadaki çift olay yerinde hayata gözlerini kapadı. TIR sürücüsü Rauf Kurt ise gözaltına alındı. Çiftin, aracı gelecekte ev sahibi olabilmek için yatırım amaçlı aldıkları ortaya çıktı.
MURAT KARAMAN
Talihsiz çiftin, iki çocukları vardı.
Hurdaya dönen arabadaki çift olay yerinde hayata gözlerini kapadı. TIR sürücüsü Rauf Kurt ise gözaltına alındı. Çiftin, aracı gelecekte ev sahibi olabilmek için yatırım amaçlı aldıkları ortaya çıktı.
MURAT KARAMAN