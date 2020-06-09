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    • 09.06.2020 18:27
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    • 09.06.2020 18:27
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    Son dakika: 'ta feci olay: Polis memuru otomobilinde ölü bulundu

    Son dakika haberine göre, 'ta trafik polisi olarak görev yapan , otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. Polis memurunun ettiği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Uşak feci olay: Omobilinde ölü bulundu
    'ta trafik polisi olarak görev yapan , otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. Polis memurunun ettiği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

    KAPALI OTOPARKTA ÖLÜ OLARAK BULUNDU
    Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görev yapan 20 yıllık polis memuru Murat Erişken (44), evinin altındaki kapalı otoparkta, ölü olarak bulundu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Erişken'in hayatını kaybettiğini belirledi.




    Savcının incelemesinin ardından polis Murat Erişken'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.


    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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