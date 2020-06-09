İlk etapta kargo yoluyla temin edildiği belirlenen 500 şişe sahte içki ele geçirildi.

Devam eden çalışmalar sonucunda sahte içki üretiminde kullanılmak üzere metil alkol ve çeşitli hammadde tedariği yapıldığı anlaşılan Tuzla'daki bir depoya operasyon düzenlendi.