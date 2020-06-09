"TEDBİRLER DAHA ETKİN UYGULANMALI"

Son zamanlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna yeterli hassasiyetin gösterilmediğine, bunun sonucunda da Sakarya genelinde vaka sayılarında artışlar yaşandığına dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Salgın konusunda iyi bir noktaya gelmişken son 10 gün içerisinde hem Covid 19 testi pozitif çıkanların sayısında hem de bu hastalıktan hastanelerimizde yatanların sayısında artışlar gördüğümüz için durumu tekrar gözden geçirmek istedik. Mevcut alınmış önlemlerin daha da etkin bir şekilde uygulanması ve eğer varsa daha etkili önlemler alma konusunda görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz" dedi.

"GEREKİRSE RADİKAL KARARLAR ALINABİLİR"

Normalleşme sürecinde gerekli hassasiyet gösterilmediği ve tedbirlere uyulmadığı takdirde yeni radikal kararları uygulamak zorunda kalabileceklerini açıklayan Vali Nayir, "Bu virüs salgınını en ağır şekilde yaşayan iller arasında bulunan Sakarya'da, alınan tedbirler ve denetimlerde gösterilen hassasiyetlerle çok büyük bir başarıya imza atmışken son zamanlarda artan vaka sayılarında, özellikle Ramazan Bayramında mesafe şartlarına uyulmadan aile bireylerinin bir araya gelmelerinin ve 1 Haziran itibariyle başlayan 'Kontrollü Sosyal Hayat' denilen bu yeni dönemdeki tedbirlerin uygulanmasında gevşemelerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde yeniden faaliyete geçen birçok iş alanı, 'Maske Kullanımı', 'Mesafe Şartlarına Uyum' ve 'El ve Çevre Temizliği' konularını daha da önemli hale getirdi. Normalleşme sürecini içerisine alan bu yeni dönemde gerekli hassasiyet gösterilmediği, tedbirlere uyulmadığı durumda yeni radikal kararları uygulamak zorunda kalabiliriz" diye konuştu.