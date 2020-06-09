

Prof. Dr. Tükek sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim gözlemlediğimiz yüzde 1-2 vakada da kalple ilgili sorunlar var. Kalp enzimlerinin hala yüksek olduğunu görüyoruz. Bunlarla da ilgili kardiyak MR çalışması yapılıyor. Dünyada da bununla ilgili birtakım yayınlar var. Kalpte hücre infiltrasyonu ve kalp iltihaplanmasına kadar giden bir süreçten söz ediyoruz. MR sonuçlarına göre de kalple ilgili bir hasarlanma mı var yoksa geçici bir süreç mi göreceğiz

"HASTALAR İYİLEŞTİKTEN 1 AY SONRA KLİĞİNE ÇAĞIRILIYOR"

Covid-19 Hastaları İzleme Merkezi'nde çalışan İç Hastalıkları Asistanı Dr. Yunus Çatma, iyileşen hastaların 1 ay sonra merkeze çağırıldıklarını belirterek, "Koronavirüs tedavisi olmuş, yatırılarak ya da ayakta izlenmiş hastaları, tekrar enfekte olmamaları ya da hastalığın yayılmasını engellemek için polikliniğe kontrole 1 ay sonra çağırıyoruz. Randevulu olarak hastaları çağırıyoruz. Hastaların burada mevcut şikayetlerini sorguluyoruz. En çok devam eden şikayetler göğüs darlığı, öksürük ve ishal olduğunu görüyoruz" dedi.



Koronavirüse yakalanan ve iyileşen anne-babası için merkeze gelen Semih Çoban, "Nisan ayında bulgular vardı. Annem ve babam hastanede 4-5 gün yattı. Abim de evde izole olarak geçirdi. Ortalama 14 gün içerisinde bir sonuca vardı. Doktorlar şimdi kontrol ediyorlar. Kan testi aldılar. Şu an bulgular yerinde bir sıkıntı yok. Üç ay sonra tekrar randevu ile kontrole gelecekler" diye konuştu.