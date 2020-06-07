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    • Yaşam
    • 07.06.2020 12:34
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    • 07.06.2020 12:35
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    'da "bu kadarına da pes" dedirten görüntü! Yüzlerce kişi katıldı

    'da yüzlerce kişi sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak otogarda asker uğurlamasına katıldı. Uğurlama töreninde ortaya çıkan görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtirken, bazı vatandaşlar ise yasak olmasına rağmen konvoy yaptı.

    Adana'da bu kadarına da pes dedirten görüntü

    1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme adımlarına rağmen uyulması gereken kurallar ve önlemler hatırlatılırken, bu uyarılar bazen dikkate alınmıyor.

    Otogarı'nda ise dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için toplanan yüzlerce vatandaşın ortaya çıkarttığı görüntüler ise nedeniyle endişe uyandırdı.

    Yüzlerce kişilik gruplar halinde toplanan vatandaşlar, asker adaylarını uğurlarken sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğunu hiçe sayarak diğer vatandaşların da hayatını riske soktu. Yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar ise konvoy düzenledi.

    Kardeşini Isparta'ya gönderen Mehmet Rasim Yılmaz, "Bu kadar kalabalık olması normal değil. Sosyal mesafeye uyulmuyor" diye konuştu.

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