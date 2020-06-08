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    • 08.06.2020 20:55
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    • 08.06.2020 20:55
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    'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 2 tutuklama

    'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Zehir tacirlerine operasyon!

    'da düzenlenen nda 2 kişi tutuklandı.

    Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları 2'si kadın 9 kişiyi Canik ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan 9 şüpheli şahsın ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 86,07 gram metamfetamin maddesi, 17,44 gram esrar maddesi, 5 adet ecstasy hap, 186 kapsül sentetik ecza hap, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 6 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

    Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 9 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.İ. ve H.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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