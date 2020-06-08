Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları 2'si kadın 9 kişiyi Canik ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan 9 şüpheli şahsın ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 86,07 gram metamfetamin maddesi, 17,44 gram esrar maddesi, 5 adet ecstasy hap, 186 kapsül sentetik ecza hap, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 6 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 9 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.İ. ve H.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.