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    • 08.06.2020 15:27
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    Diyarbakır'da alarm! 10 minibüs sürücüsünde çıktı yolcular aranıyor

    Diyarbakır ile Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs şoföründe çıktı. Sürücüler hemen tedavi altına alınırken, araçlarda yolculuk yapan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

    Diyarbakır - Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde tespit edildi. Sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri minibüslerde yolculuk yapanların tespiti için çalışma başlattı.

    Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsü, koronavirüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu.

    10 sürücüye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı.

    10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

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