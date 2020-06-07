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    • 07.06.2020 15:30
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    • 07.06.2020 15:31
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    Yol verme kavgası kanlı bitti! Yaralılar var

    'da trafikte yol verme olayı yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. İki kişinin yaralandığı kavga sonrası olay yerinden kaçan şüphelinin, Bilecik'te jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

    Yol verme kavgası kanlı bitti! Yaralılar var

    'nın Domaniç ilçesinde trafikte yol vermeme meselesi yüzünden çıkan kavgada silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

    Çukurca beldesi yakınındaki Kızılsaray Yaylası mevkisinde Ali Osman E. (24) ve akrabası Ersin E'nin (29) bulunduğu otomobilin, R.K. yönetimindeki otomobil tarafından sıkıştırıldığı iddiası üzerine taraflar araçlarını durdurup indi.

    Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.K, yanındaki tabancayla Ali Osman ve Ersin E'ye ateş ederek olarak yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralanan bu kişiler, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, R.K'nin ise Bilecik'te jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

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