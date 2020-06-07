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    • Yaşam
    • 07.06.2020 15:16
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    • 07.06.2020 15:16
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    'da horoz dövüştüren ve dövüşü izleyen 47 kişiye "" sı kesildi

    'nın ilçesinde için bir binanın çatı katında toplanan kişilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kesildi.

    Horoz dövüştüren ve izleyenlere sosyal mesafe cezası

    Demetevler Mahallesi B223 Sokak'ta bir binada horoz dövüştürülerek kumar oynandığı bilgisini alan Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, bu eve gitti.

    Çatı katında, horoz dövüşünü organize eden ev sahibi O.Ü. ve horoz sahibi 6 şüphelinin de aralarında olduğu 47 kişinin bulunduğu belirlendi.

    Yavuzselim Polis Merkez Amirliğine götürülen bu kişilerden O.Ü. hakkında "Kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan işlem yapıldı.

    Ev sahibi dahil horoz dövüştüren ve dövüşü izlemeye gelen 47 kişiye kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 148 bin 50 lira uygulandı.

    Çatı katını mühürleyen ekipler, dövüştürülen horozları ise Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

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