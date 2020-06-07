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    • 07.06.2020 18:15
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    • 07.06.2020 18:15
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    Son dakika: 'da feci kaza! Takla atarak tarlaya uçtu

    'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç yol kenarında bulunan tarlaya uçarak takla attı. Kaza sonucu araçta bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Bursa'da feci kaza! Takla atarak tarlaya uçtu

    'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçarak, ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.
    Kaza, akşam saatlerinde İznik-Adapazarı karayolu üzerinde meydana geldi. Adapazarı istikametinden İznik'e seyir halinde olan Necati Çelik'in (64) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 HP 131 otomobil, tarlaya uçarak, ters döndü. Kazada, sürücü Çelik ve torunu Batuhan Yetim (27) yaralandı. Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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