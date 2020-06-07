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    • 07.06.2020 22:04
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    • 07.06.2020 22:04
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    ’da korkunç olay: Maganda kurşunu bir bebeği öldürdü

    'ın Kumlu ilçesinde rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürürken, babasını da ağır yaraladı. Kumlu cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Hatay’da korkunç olay!
    'ın Kumlu ilçesinde rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürürken, babasını da ağır yaraladı.

    Edinilen bilgiye göre, Kumlu ilçesi Uzun Kavak Mahallesinde yaşayan ve alkollü olduğu öğrenilen T.B. (47), pompalı tüfekle sağa sola ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 2 yaşındaki Halit Yusuf hayatını kaybederken, babası da ağır yaralandı.



    Komşusunun pompalı tüfekle yaşamını yitiren talihsiz çocuğun cansız bedeni ve kavgada yaralanan Baba Abdulselam Yusuf, Kumlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.





    Olay sonrası çok sayıda jandarma ekipleri Uzun kavak Mahallesinde önlem aldı. Kumlu cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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