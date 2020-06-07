Sahte para operasyonu

dün hareketli saatler yaşandı... Polis, bir esnafaverilmesine ilişkin çalışma başlattı. Olayla ilgili(39),(46) ve(50) tutuklandı. Evlerinde yapılan aramada iseulaşıldı.Kuşadası'na bağlı Caferli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yollandı. Rüzgarın da etkisiyle tehlike oluşturan alevler, kontrol altına alındı.bilen çıkmayınca 1 milyon 600 bin 524 lira haftaya devretti. 5 bilenler 5 bin 292'şer lira, 4 bilenler 87'şer lira, 3 bilenler ise 12'şer lira alacak...