Sahte para operasyonu

İstanbul Ataşehir'de dün hareketli saatler yaşandı... Polis, bir esnafa 100 TL sahte para verilmesine ilişkin çalışma başlattı. Olayla ilgili Mehmet A. (39), Sadık Y. (46) ve Sebahattin A. (50) tutuklandı. Evlerinde yapılan aramada ise sahte çeklere ulaşıldı.
Kuşadası'nda yangın çıktı
İzmir Kuşadası'na bağlı Caferli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yollandı. Rüzgarın da etkisiyle tehlike oluşturan alevler, kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı...
BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 1 milyon 600 bin 524 lira haftaya devretti. 5 bilenler 5 bin 292'şer lira, 4 bilenler 87'şer lira, 3 bilenler ise 12'şer lira alacak...
Kuşadası'nda yangın çıktı
İzmir Kuşadası'na bağlı Caferli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yollandı. Rüzgarın da etkisiyle tehlike oluşturan alevler, kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı...
BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 1 milyon 600 bin 524 lira haftaya devretti. 5 bilenler 5 bin 292'şer lira, 4 bilenler 87'şer lira, 3 bilenler ise 12'şer lira alacak...