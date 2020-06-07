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    • Yaşam
    • 07.06.2020 Gazete
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    Platonik aşığı tarafından öldürülen Ayşegül Aktürk, 'ta toprağa verildi

    36 yaşındaki Ayşegül Aktürk, kadın cinayetine kurban gitti. Platonik aşığı tarafından katledilen genç kadın toprağa verildi. Kızı “Anne gitme” diye feryat etti.

    Anne gitme!
    İstanbul'da Muharrem E. (22) önceki gün aşkına karşılık bulamadığı 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk'e (36), bıçakla saldırdı. Genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan da intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Aktürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil ve yaraladığı kardeşleri tedavi altına alındı.









    Ayşegül Aktürk'ün cenazesi memleketi 'a gönderildi. Babasının evinde helallik alındı. Bu sırada kızı kızı İrem (14) tabuta sarılarak, "Anne sözünü tutacağım. Her şeyi yapacağım" diye ağladı. Cenaze aracı hareket ederken ise "Anne gitme" diyerek gözyaşı döktü. Kadın, toprağa verildi. Aktürk'ün kuzeninin eşi Murat Çöktü, " Tasarlanmış cinayet" dedi.
    Haberler Yaşam Platonik aşığı tarafından öldürülen Ayşegül Aktürk, Tokat'ta toprağa verildi
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