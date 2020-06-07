İstanbul'da Muharrem E. (22) önceki gün aşkına karşılık bulamadığı 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk'e (36), bıçakla saldırdı. Genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan da intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Aktürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil ve yaraladığı kardeşleri tedavi altına alındı.
Ayşegül Aktürk'ün cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi. Babasının evinde helallik alındı. Bu sırada kızı kızı İrem (14) tabuta sarılarak, "Anne sözünü tutacağım. Her şeyi yapacağım" diye ağladı. Cenaze aracı hareket ederken ise "Anne gitme" diyerek gözyaşı döktü. Kadın, toprağa verildi. Aktürk'ün kuzeninin eşi Murat Çöktü, " Tasarlanmış cinayet" dedi.
Ayşegül Aktürk'ün cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi. Babasının evinde helallik alındı. Bu sırada kızı kızı İrem (14) tabuta sarılarak, "Anne sözünü tutacağım. Her şeyi yapacağım" diye ağladı. Cenaze aracı hareket ederken ise "Anne gitme" diyerek gözyaşı döktü. Kadın, toprağa verildi. Aktürk'ün kuzeninin eşi Murat Çöktü, " Tasarlanmış cinayet" dedi.