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    • Yaşam
    • 06.06.2020 17:54
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    • 06.06.2020 17:54
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    da adım atacak yer kalmadı! İnsan trafiği yaşandı

    Normalleşme döneminden sonra birçok yasak kalktı. 10 Nisan'dan sonra ilk kez hafta sonu kısıtlama uygulaması yoktu. Fakat 'daki nüfus yoğunluğu nedeniyle toplu taşımalarda yaşandı. Ortaya çıkan görüntüler hayrete düşürdü.

    Toplu taşımada inanılmaz görüntüler!

    tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen larda kurallara uyulmadığı görüldü. Yenikapı-Kirazlı metro hattında yoğunluk dikkat çekti. Metroda çok sayıda kişi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk etti.

    Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza- Seferler, Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılıyor

    KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTINDA ARIZA

    Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Pazartekke İstasyonu yakınlarında, katener hattında arıza meydana geldi.Arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

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