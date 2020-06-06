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    • 06.06.2020 17:31
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    • 06.06.2020 17:31
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    i ten tam 23 çıkardı

    'te  tarafından durdurulan ten sürücü ile 23 çıktı. Şoför ve yolculara polis tarafından ceza yazıldı.

    Kamyonetten tam 23 yolcu çıkarıldı

    Gaziantep'te polisin durdurduğu kamyonetten sürücü ve 23 yolcu çıktı. Ekipler sürücüye ve araçta yolculuk yapanlara sosyal mesafeye uymadığı için ceza yazdı.

    İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince dün koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

    Ekiplerin durdurduğu 27 BDG 79 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonette yapılan kontrolde sürücü kısmında 3, kasada 20 kişinin yolculuk yaptığı belirlendi.

    Tek tek sayılarak kamyonetten indirilen 23 yolcu ile sürücüye sosyal mesafeye uymadıkları için ceza yazıldı.
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