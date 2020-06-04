Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde görülen yılanlar ve Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde Recep Ali Düzenli'nin çay bahçesinde yılan ısırması sonucu yaşamını yitirmesi endişe yarattı. Uzmanlar Doğu Karadeniz'de özellikle çay bahçelerinde zehirli yılan bulunabildiğine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, bölgede zehirli yılan çeşitlerinin olduğunu belirterek, "Bahçeye gidecek kişilerin mümkün olduğu kadar kalın kıyafet ve bot giymeleri lazım. Ülkemizde yaşayan engerek türlerinin zehir dişleri, kot ve botları deler" dedi.