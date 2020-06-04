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    • Yaşam
    • 04.06.2020 Gazete
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    Uzmanlar ’de zehirli tehlikesine karşı uyardı!

    ’da geçen hafta bir kişinin çay bahçesinde ısırması sonucu ölümünün ardından uzmanlar ’de zehirli yılan tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Uzmanlar, vatandaşları bahçelere kalın kıyafet ve bot giyerek girmeleri yönünde uyardı.




    Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde görülen yılanlar ve Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde Recep Ali Düzenli'nin çay bahçesinde yılan ısırması sonucu yaşamını yitirmesi endişe yarattı. Uzmanlar Doğu Karadeniz'de özellikle çay bahçelerinde zehirli yılan bulunabildiğine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.



    Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, bölgede zehirli yılan çeşitlerinin olduğunu belirterek, "Bahçeye gidecek kişilerin mümkün olduğu kadar kalın kıyafet ve bot giymeleri lazım. Ülkemizde yaşayan engerek türlerinin zehir dişleri, kot ve botları deler" dedi.



    Traktörün motor kısmına giren bir yılan, 6 saatlik çalışma sonucunda çıkartıldı.





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