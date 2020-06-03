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    • Yaşam
    • 04.06.2020 00:16
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    • 04.06.2020 00:16
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    'in tedbirleri kapsamında ya alındı

    'in merkeze bağlı nde  salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulaması başlatıldı. Karantinanın 14 gün süreceği bildirildi.

    Bir köy daha karantinaya alındı

    merkeze bağlı , tedbirleri kapsamında ya alındı.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kemerli köyünde karantinanın 14 gün süreceği belirtilerek, şöyle denildi:

    "Koronavirüs salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Siirt merkeze bağlı Kemerli köyünde 3 Haziran 2020 tarihinden itibaren 14 gün karantina uygulanmasına, insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durumun köy muhtarı ve köy halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ekiplerince kontrol altında tutulmasına karar verilmiştir."

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