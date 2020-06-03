Türkiye 'yeni normal' dönemine girse de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Virüsle mücadelede önemli araçlardan biri olan maskenin kullanım alanı bu kapsamda genişletiliyor. Kütahya ve Kars'ta da maske kullanımı zorunlu hale geldi. Böylelikle maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38 oldu.

KÜTAHYA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, açık alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirdi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelindeki toplu yaşam alanlarında maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda (meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu-özel tüm kurum ve iş yerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.