Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy Kavşağı Edirne istikametinde seyir halindeki 06 HD 2212 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafik akışına kapatılırken, tırdaki malzemelerin taşınması ve aracın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.