İstanbul'da pompalı dehşeti! Rastgele ateş açtı

Arnavutköy'de bir kişi pompalı tüfekle girdiği restoranda, alacağı olduğu iddiasıyla iş yeri sahiplerine pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Daha sonra şüphelinin ağabeyinin de olay yerine gelerek bıçaklı saldırıda bulunduğu olayda, restoran sahipleri ile müşteriler şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırıdan sonra kaçan şüphelileri polis, olaydan kısa bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan restoran sahipleri ile E.T ve kardeşleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası E.T, evine giderek pompalı silahla döndü ve iş yeri sahiplerine 5 el ateş etti. Ellerine geçirdikleri sandalyeleri saldırgana fırlatan, masalar altına saklanan restoran sahipleri ile masalar arkasına gizlenen, mutfağa kaçan müşteriler şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırı sonrası şüpheli E.T kaçarken, olaydan 10 dakika sonra restorana bu kez şüphelinin ağabeyi geldi ve elindeki bıçakla saldırmaya başladı. Restoran sahipleri bu saldırıdan da sandalyeleri fırlatarak yara almadan kurtuldu, saldırgan kaçtı. Saldırı sonrası restoran çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin peşine düşen polis, E.T ve 2 kardeşini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler Emniyette yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.