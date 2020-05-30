



Konya'nın Beyşehir ilçesi Yeni Mahalle'de oturan gurbetçi emeklisi Osman Duymaz, Cuma namazı kılmak amacıyla Esentepe Mahallesindeki camiye gittiğini fakat oraya alınmayınca, ilçe stadyumuna geldiğini belirterek, "İçeriye almadılar. Almayınca ben de onlara, 'namazı kılmadan gitmem' dedim. Dolandım, arkadan dolaştım, stadın dışındaki beton duvar var, orada bir kenara durdum. Orada namazı kılacaktım. Oturdum oraya, arkadaşın birisi de seccade vermişti. Namazı kıldıracak imama bir bakayım dedim, ondan ileride miyim, geride miyim diye. Eğildim kalktım hizaya bakmak için, hizaya baktım, biraz geriye gittim. Baktım hizaya gelmişim. Ondan sonra seccadeyi serdim, namaz kılmak için. Bu eğildiğim esnada benim fotoğrafım çekilmiş, ben de bilmiyorum görmedim çekeni. Sonradan gösterdiler sosyal medyada paylaşılan o fotoğrafı" diye konuştu.