COVID-19 salgını nedeniyle insanlar karantinaya girdi. Bursa'da bir köy, yabani hayvanlardan korunmak için dikenli tellerle çevrildi. Ömeraltı köyü sakinleri, tam 30 yıldır, etrafını dikenli tellerle çevirdikleri köylerini ayı ve kurtların tehlikesinden uzak tutuyor.
Ormanların içinde bulunan köyün arazilerinde çok sayıda ayı, domuz, kurt ve başka yabani hayvan bulunuyor. Köye girmek isteyenler ise demir kapıyla karşılaşıyor. Köyün sakinleri ve misafirler kapıyı açtıktan sonra araçla ve yaya olarak köye girebiliyor.
Köyün sakinlerine demir kapıyı açarak girmek normal gelirken, bölgeye ilk defa gelenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Bazı misafirler köyde bir şey olduğunu düşünerek kapının önünde uzun süre bekliyor.