



Ormanların içinde bulunan köyün arazilerinde çok sayıda ayı, domuz, kurt ve başka yabani hayvan bulunuyor. Köye girmek isteyenler ise demir kapıyla karşılaşıyor. Köyün sakinleri ve misafirler kapıyı açtıktan sonra araçla ve yaya olarak köye girebiliyor.