Dünyayı etkisi altına alan ve herkesin kendini evlerine kapatmasına neden olan Coronavirüs salgını, Türkiye'de etkisini yitirmeye başladı. Birçok Avrupa ülkesi ve ABD'ye göre daha kontrollü yönetilen pandemi süreci çoğu yabancının da dikkatini çekiyor. Türkiye'nin yönettiği pandemi sürecini daha güvenli bulan birçok yerleşik yabancı ve Türkiye'de evi bulunan turistler, bu dönemi ülkeleri yerine burada geçirmeyi tercih ediyor. Bunlardan birisi de aslen Jamaikalı olan, uzun yıllardır Kanada'da yaşayan Enett Reid oldu.
AKTRİS ANNESİ
Hollywood oyuncusu Ayisha Issa'nın da annesi olan Enett Reid, "Buradaki insanlar daha iyi kalpli ve yardımseverler. Yabancıları sıcak karşılıyorlar. Hayatımın geri kalanını Alanya'da geçirmek istediğimi anladım. Artık Alanyalıyım" dedi.
AKTRİS ANNESİ
Hollywood oyuncusu Ayisha Issa'nın da annesi olan Enett Reid, "Buradaki insanlar daha iyi kalpli ve yardımseverler. Yabancıları sıcak karşılıyorlar. Hayatımın geri kalanını Alanya'da geçirmek istediğimi anladım. Artık Alanyalıyım" dedi.