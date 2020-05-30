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    • Yaşam
    • 30.05.2020 Gazete
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    Türk insanının yardımseverliğinden etkilenen lı Enett, 3 gün içinde 'ya yerleşmeye karar verdi

    ’nın ilçesinde, Türk insanının yardımseverliği ve cana yakınlığından etkilenen Jamaika asıllı vatandaşı , 3 günde ilçeye yerleşmeye karar verdi.

    Alanyalı Enett
    Dünyayı etkisi altına alan ve herkesin kendini evlerine kapatmasına neden olan Coronavirüs salgını, 'de etkisini yitirmeye başladı. Birçok Avrupa ülkesi ve ABD'ye göre daha kontrollü yönetilen pandemi süreci çoğu yabancının da dikkatini çekiyor. Türkiye'nin yönettiği pandemi sürecini daha güvenli bulan birçok yerleşik yabancı ve Türkiye'de evi bulunan turistler, bu dönemi ülkeleri yerine burada geçirmeyi tercih ediyor. Bunlardan birisi de aslen Jamaikalı olan, uzun yıllardır 'da yaşayan oldu.



    AKTRİS ANNESİ
    Hollywood oyuncusu Ayisha Issa'nın da annesi olan Enett Reid, "Buradaki insanlar daha iyi kalpli ve yardımseverler. Yabancıları sıcak karşılıyorlar. Hayatımın geri kalanını 'da geçirmek istediğimi anladım. Artık Alanyalıyım" dedi.
    Haberler Yaşam Türk insanının yardımseverliğinden etkilenen Kanadalı Enett, 3 gün içinde Alanya'ya yerleşmeye karar verdi
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