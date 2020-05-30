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    • Yaşam
    • 30.05.2020 Gazete
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    6 yıldır peşini bırakmıyor! Her gün ölüm korkusuyla yaşıyor... "Öldürecekse öldürsün"

    Sosyolog Şeyma K. koca dayağından bıktı. Baba ocağına sığındı. “Altı yıldır peşimde. Artık tükendim. Öldürecekse öldürsün. duysunlar” diyerek yardım çağrısı yaptı.

    Öldürecekse öldürsün
    Adana'da sosyolog Şeyma K. (31) dört yıl önce K. ile dini nikahla evlendi. Bu birliktelikten iki kızı dünyaya geldi. Ancak evliliğinin ilk gününden itibaren sürekli kocasından dayak yedi. Eşi 2014'te cezaevine girince de baba evine gitti. Yakın bir tarihte hapisten çıkan adam ise genç kadını ölümle tehdit etti. Şeyma K. Kenan K'nin altı yıldır ayrı olmalarına rağmen peşini bırakmadığını belirtti.

    'KAPI ÇALINCA KORKUYORUZ'
    Yardım çağrısı yapan kadın şunları söyledi: "Ocak ayında tatil planı yapmış. Beni arayıp, 'Çocukları da al, bir saat içerisinde kapının önüne çık. Tatile gideceğiz' dedi. Kabul etmeyince de ailemi ve beni ölümle tehdit etti. Bize nefes aldırmıyor, artık tükendim. duysunlar...



    BOĞAZINI KESERİM
    Kenan K. eşine attığı bir mesajda şunları söyledi: Baban cumaya kadar parayı hazırlamaz ise onu öldürüm. Anneni de öldürürüm. Sonra senin boğazını keser ve baltayla parçalara ayırarak akrabalarının kapısına bırakırım.


    İşte tehdit mesajları;










    Haberler Yaşam 6 yıldır peşini bırakmıyor! Her gün ölüm korkusuyla yaşıyor... "Öldürecekse öldürsün"
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