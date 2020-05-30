6 yıldır peşini bırakmıyor! Her gün ölüm korkusuyla yaşıyor... "Öldürecekse öldürsün"

Adana'da sosyolog Şeyma K. (31) dört yıl önce Kenan K. ile dini nikahla evlendi. Bu birliktelikten iki kızı dünyaya geldi. Ancak evliliğinin ilk gününden itibaren sürekli kocasından dayak yedi. Eşi 2014'te cezaevine girince de baba evine gitti. Yakın bir tarihte hapisten çıkan adam ise genç kadını ölümle tehdit etti. Şeyma K. Kenan K'nin altı yıldır ayrı olmalarına rağmen peşini bırakmadığını belirtti.
'KAPI ÇALINCA KORKUYORUZ'
Yardım çağrısı yapan kadın şunları söyledi: "Ocak ayında tatil planı yapmış. Beni arayıp, 'Çocukları da al, bir saat içerisinde kapının önüne çık. Tatile gideceğiz' dedi. Kabul etmeyince de ailemi ve beni ölümle tehdit etti. Bize nefes aldırmıyor, artık tükendim. Sesimi duysunlar...
BOĞAZINI KESERİM
Kenan K. eşine attığı bir mesajda şunları söyledi: Baban cumaya kadar parayı hazırlamaz ise onu öldürüm. Anneni de öldürürüm. Sonra senin boğazını keser ve baltayla parçalara ayırarak akrabalarının kapısına bırakırım.
İşte tehdit mesajları;
'KAPI ÇALINCA KORKUYORUZ'
Yardım çağrısı yapan kadın şunları söyledi: "Ocak ayında tatil planı yapmış. Beni arayıp, 'Çocukları da al, bir saat içerisinde kapının önüne çık. Tatile gideceğiz' dedi. Kabul etmeyince de ailemi ve beni ölümle tehdit etti. Bize nefes aldırmıyor, artık tükendim. Sesimi duysunlar...
BOĞAZINI KESERİM
Kenan K. eşine attığı bir mesajda şunları söyledi: Baban cumaya kadar parayı hazırlamaz ise onu öldürüm. Anneni de öldürürüm. Sonra senin boğazını keser ve baltayla parçalara ayırarak akrabalarının kapısına bırakırım.
İşte tehdit mesajları;