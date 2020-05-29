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    • Yaşam
    • 29.05.2020 Gazete
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    Yer: ... Emekli olan babasının mesleğini seçti, direksiyona geçti!

    'da (38), 25 yıl şoför olarak çalıştıktan sonra emekli olan babası 'nın, mesleğini seçerek otobüs şoförü oldu.

    Babasının kızı!
    Ankara'da (38), 25 yıl şoför olarak çalıştıktan sonra emekli olan babası 'nın, mesleğini seçerek otobüs şoförü oldu.



    Şehir trafiğine çıkmak için gün sayan Ortakçı, "Babama EGO'da çalışırken, 'oğlun da girsin EGO'ya' dediler. Babam, 'ben hayatta oğlumu EGO'ya sokmam, çok stresli girmesin' demiş. Zaman geçti oğlu girmedi, kızı girdi" dedi.

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