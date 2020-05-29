'Taziye evlerine gittiler, şehir dışından gelenleri gizlediler', 'Muhtarlar korona taşıyanları sakladı', '112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak hastaneye gitmek için izin istediler, akrabalarına bayram ziyaretine gittiler', 'Tedavi için tutuldukları hastaneden kaçtılar.' Korona günlerinde Van'dan gelen haberlerin başlıklarından sadece bir bölümü bu...

480 VAKA, 18 BİN KARANTİNA

Van'da şu anda 480 koronavirüs vakası var. Tespitlere göre bunların yarısından çoğu, cenazeler sonrası yapılan taziye ziyaretleri sonunda oluştu. Bugüne kadar 66 bin kişi karantinaya alındı, halihazırda ise 18 bin kişi karantina altında. Bütün bunlara rağmen Van'dan her hafta ilginç bir korona vakası haberi medyaya yansımaya devam ediyor. Peki Van'da neler oluyor? Şehir insanı korona günlerinde neden kurallara uymuyor, bu ilginç vakalar ortaya çıkıyor. Hürriyet'in haberine göre merak edilen bu soruları Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yanıtladı.

20 KİŞİLİK ÇEKİRDEK AİLE

Vali Bilmez'in vakaları anlatırken en çok kullandığı kelimeler "Örf, âdet, gelenek ve aile yapısı" oldu. Koronavirüs bile Vanlıların geleneklerinden, örf ve âdetlerinden geri durmasını engellememiş. Bir de üstüne "çekirdek aile" kavramındaki sayıların çokluğu eklenmiş. Vali Bilmez'e göre korona Vanlılara sokakta değil evde bulaştı. Taziye çadırları da artıştaki en büyük sebeplerden biri. Taziyeye katılmayanlara sitem edildiği için herkes evde de olsa bu ziyareti yapmak istiyor. Bu da vaka sayısının katlanmasına neden oluyor.

3 MUHTARA SORUŞTURMA

Van'da şehir dışından gelenleri ve vakaları bildirmediği için 3 muhtar hakkında soruşturma başlatıldı. Van Valiliği "ilginç" vakaları basın aracılığıyla duyurmaya başladı. Bunun olumlu sonuçları da oldu. Bir vatandaş İstanbul'dan gelen yeğenin bulunduğu otobüsü ihbar etti. O otobüste 7 vaka tespit edildi.

HEP BİRLİKTE YENEBİLİRİZ

Vali Bilmez, tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen halkına güvendiğinin altını çiziyor ve şu çağrıda bulunuyor: "Bu mücadeleyi hep birlikte yapmalıyız. Sağlık ve güvenlik birimlerinin özveriyle verdikleri bu mücadeleye şehir insanın kurallara uyarak katkıda bulunması gerekiyor. Bunu ancak hep birlikte yenebiliriz."