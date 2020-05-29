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    • 30.05.2020 06:50
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    'den uyarısı | 30 Mayıs

    haberi... nu araştıran vatandaşlara 'den beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında bazı illerimiz için uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? Bugün hangi illerimizde görülecek? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu tahmini.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu



    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ilçeleri, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    MUĞLA °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'sinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 25°C

    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TOKAT °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 20°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KARS °C, 22°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 25°C

    Az bulutlu

    VAN °C, 23°C

    Az bulutlu ve açık



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 25°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık
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