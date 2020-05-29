Heykelden ne istediniz!

Boğaçayı Rekreasyon Alanı içerisindeki çocuk oyun alanına iki yıl önce el ele tutuşmuş yedi çocuk heykeli dikildi. Ancak ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği heykellere aradan geçen kısa sürede birçok kez zarar verildi. 7 heykelden 2'si kimliği belirsiz kişiler tarafından tamamen yerinden söküldü.Kalan 5 heykelin ise parmakları ve kolları kırıldı. Sökülen heykellerden birinin de sadece bacak kısmı alanda kaldı.