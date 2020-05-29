Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Heykelden ne istediniz!

    Antalya'daki Boğaçayı Rekreasyon Alanı içerisindeki çocuk oyun alanına iki yıl önce el ele tutuşmuş yedi çocuk heykeli dikildi. Ancak ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği heykellere aradan geçen kısa sürede birçok kez zarar verildi. 7 heykelden 2'si kimliği belirsiz kişiler tarafından tamamen yerinden söküldü.

    Heykelden ne istediniz!
    Antalya'daki Boğaçayı Rekreasyon Alanı içerisindeki çocuk oyun alanına iki yıl önce el ele tutuşmuş yedi çocuk heykeli dikildi. Ancak ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği heykellere aradan geçen kısa sürede birçok kez zarar verildi. 7 heykelden 2'si kimliği belirsiz kişiler tarafından tamamen yerinden söküldü.



    Kalan 5 heykelin ise parmakları ve kolları kırıldı. Sökülen heykellerden birinin de sadece bacak kısmı alanda kaldı.
    Haberler Yaşam Heykelden ne istediniz!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri