



"UV IŞINLARI KORONAVİRÜSÜ YOK ETMİYOR"

Normal şartlarda SARS ve grip virüsü gibi virüslerin ultraviyole (UV) ışınları ile yok edildiğini ancak koronavirüste bunun etkili olmadığını belirten Prof. Dr. Topçu, "Bu garip bir virüs. Bu durum koronavirüste geçerli değil çünkü şu anda yazı yaşayan bölgelerde de var. O nedenle bu konuda yeterli kanıt yok. Muhtemelen etkisi az olacaktır. Biz bu virüse zarflı virüs diyoruz ve yapısında yağ var. Normal şartlarda bunun kolayca ultraviyole ışınları ile yok edilmesi lazım ama bunda kesinlikle böyle bir şey gösterilemedi. Sıcaklığın ve nemin bu virüsün yayılmasında rolü yoktur diyen bir çalışma var. Ama umarım faydası olur."