



Yaşadıklarını anlatırken, duygulanan Demiral, en mutlu bayramı yaşadığını söyledi. Demiral, "Şu an çok mutluyum, iki bayramı birden yaşadım. Hiçbir bayramda bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Telefon başında onlar orada, ben burada ağlıyordum. Çocuklarıma kavuşmamda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.