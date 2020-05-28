Aylar sonra kavuşan anne ve çocuklarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Antalya'da 2 çocuk annesi Şermin Demiral, bir süre önce boşandı. Demiral, velayeti kendisinde olan çocukları Suğra (13) ve Süleyman'ı (9) Mart'ta babalarını görmeleri için 1 haftalığına Adapazarı'na gönderdi. Çocuklar orada kaldı. Çocukların, annelerinin yanına gelebilmesi için gerekli izinler alındı. Birbirlerine sarılarak, hasret gideren anne ve çocukları, uzun süre gözyaşı döktü.
Yaşadıklarını anlatırken, duygulanan Demiral, en mutlu bayramı yaşadığını söyledi. Demiral, "Şu an çok mutluyum, iki bayramı birden yaşadım. Hiçbir bayramda bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Telefon başında onlar orada, ben burada ağlıyordum. Çocuklarıma kavuşmamda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.