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    • 27.05.2020 10:54
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    • 27.05.2020 10:55
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    Posta kutusunu uyuşturucu zulasına çevirmiş!

    ekipleri, site içindeki bir apartmanda satışı yapıldığını tespit etti. Uyuşturucu maddelerinin posta kutusunda gizlendiğini belirleyen ekipler, apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıyı tespit etti. Şüphelinin Ahmet D.(34) adlı bir kişi olduğu belirlenirken, ’nın birinci günü söz konusu apartmana baskın düzenlendi. Operasyonda Ahmet D. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada binanın girişindeki posta kutularından birine gizlenmiş 38 gram daha eroin maddesi ele geçirildi.

    Uyuşturucu maddeyi posta kutusunda saklamış!
    Alınan bilgiye göre, ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde bulunan bir sitede satışı yapıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin uyuşturucu maddeleri binanın posta kutusuna zula yaptığını belirleyen emniyet ekipleri, apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek zanlının eşkalini belirledi. Yapılan tespitlerin ardından şüphelinin Ahmet D.(34) adlı bir kişi olduğu belirlenirken, 'nın birinci günü söz konusu apartmana baskın düzenlendi. Operasyonda Ahmet D., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının üzerinden bir miktar eroin çıktı. Yapılan aramada binanın girişindeki posta kutularından birine gizlenmiş 38 gram daha eroin maddesi ele geçirildi.

    POSTA KUTUSUNU " UYUŞTURUCU ZULASI" OLARAK KULLANMIŞ
    Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından 25 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
    Öte yandan zanlının uyuşturucu maddeler için 'zula' olarak kullandığı posta kutularını açıp kapattığı anlar, sitedeki apartmanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde, Ahmet D. olduğu ileri sürülen bir kişi, binadaki posta kutularını açıp içine uyuşturucu olduğu tahmin edilen madde bırakıp alıyor.

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