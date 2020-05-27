"RENK DEĞİŞİMİ AĞUSTOSA KADAR DEVEM EDECEK"

Haznedaroğlu, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de Emiliania huxleyi (Ehux) isimli yosun türünün bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu yosun türü fotosentetik canlıdır ve fotosentez yapması için de güneş ışığına ihtiyacı var. Bu yosunun sayıları belirli bir sıcaklıkta artıyor. Havaların ısınması ile birlikte yosunlar için en uygun koşullar bir araya geliyor ve çoğalıyorlar. Türkiye genelinde 2 hafta önce çöl sıcaklıkları etkili oldu. Aynı zamanda sahra üzerinden çok miktarda çöl tozu geldi. Çöl sıcakları ardından çöl tozuyla gelen yağmurun taşıdığı demirle çoğalan yosun patlaması, İstanbul Boğazı'nın turkuaz renge dönüşmesine neden oldu. Bu renk değişimi durumu ağustosa kadar devam edecektir."