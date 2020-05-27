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    • Yaşam
    • 27.05.2020 10:34
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    • 27.05.2020 10:34
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    Kısıtlamanın ardından Caddebostan sahilinde hareketlilik gözlemlendi

    salgını nedeniyle boyunca uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk gün Caddebostan sahilinde vatandaşlar yürüyüşe çıktı, koşu yaptı. Sabahın erken saatlerinde hareketliliğin artması gözlemlenirken çoğunluğun maskesiz dışarıya çıktığı belirlendi.

    Kısıtlama sonrası Kadıköy Caddebostan sahilinde yoğunluk
    Kısıtlama kalktı, Caddebostan sahilinde yürüyüşe çıktılar

    'da önlemleri kapsamında boyunca uygulanan 4 günlük kısıtlama kararının kaldırıldığı ilk günün sabahında Kadıköy Caddebostan sahilinde bazı vatandaşlar yürüyüşe çıktı, koşu yaptı, bazıları köpeklerini gezdirdi. Maske takmadan gezenler çoğunluktaydı.

    Kadıköy Meydanı'nda ise insan yoğunluğunun oldukça az olduğu görüldü. Kadıköy 'nda da yoğunluk oluşmadı Kadıköy İskelesi'nden kalkan vapurlara, normal bir iş gününe göre çok az sayıda kişi binerken, yanaşan vapurlardan da çok az kişinin indiği görüldü.

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