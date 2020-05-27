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    • Yaşam
    • 27.05.2020 12:34
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    • 27.05.2020 12:34
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    'da ya uymayıp piknik yapanlar drone görünce kaçtılar

    le mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma sının son gününde, bazı vatandaşlar yasağı hiçe saydı. 'de piknik yapıp top oynayan vatandaşlara polis drone ile müdahale etti. Drone'u gören vatandaşlar hızlıca kaçmaya başladı. Vatandaşlar ile çocukların kaçışma anları havadan görüntülendi.

    Kısıtlamaya uymayıp piknik yapanlar drone görünce kaçtılar

    'de sokağa çıkma yasağının son günü, bazı vatandaşlar yasağı hiçe sayarak piknik yapıp top oynadı. Kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait sanan vatandaşların kaçışma anları havadan görüntülendi.

    "SAHA BİLE KURMUŞLAR"

    Arnavutköy'de tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan bazı vatandaşlar, dışarı çıkıp piknik yaptı ve top oynadı. İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kurdukları sahada çocuklarıyla voleybol oynayan vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait zannetti. Bunun üzerine piknik için serdikleri kilimleri toplayıp eşyalarını alan vatandaşlar bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar ile çocukların kaçışma anları havadan görüntülendi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da kısıtlamaya uymayıp piknik yapanlar drone görünce kaçtılar
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