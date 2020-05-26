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    • 26.05.2020 15:10
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    • 26.05.2020 15:10
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    işçilerinin minibüsü reflüje devrildi: 15 yaralı

    'nın Salihli ilçesinde, işçilerinin taşındığı minibüsün refüje devrilmesi sonucu meydana gelen da, 15 kişi yaralandı. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan , kullandığı minibüsle aynı yönde olan yönetimindeki otomobili sollamak isteyince kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. O sırada savrulan minibüs reflüje devrildi. Sürücü İsmail Olca ile çoğu kadın toplam 14 mevsimlik tarım işçisi yaralandı.

    Tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 yaralı

    , saat 09.00 sıralarında, İzmir-Ankara yolu Mersindere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Ahmetli yönüne giden ve mevsimlik işçilerini taşıyan , kullandığı 45 J 7763 plakalı minibüsle aynı yöne giden yönetimindeki 45 P 3236 plakalı otomobili sollamak isterken, yağmurla kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan minibüs, refüje devrildi.

    Kazada sürücü İsmail Olca ile çoğu kadın toplam 14 mevsimlik tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 2 kişi, ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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