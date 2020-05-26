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    • 26.05.2020 16:04
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    • 26.05.2020 16:04
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    'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, çevredekiler balkondan izledi

    'ın Yenişehir ilçesi 'nde, balkonda oturan vatandaşlar kaldırıma bırakılmış halde bir valiz fark edince durumu polise bildirdi. Adrese gelen ekipler, yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı, güvenlik önlemlerinin ardından valizi fünye ile patlattı. Yapılan incelemede vazlizin boş olduğu belirlendi.

    Şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, çevredekiler balkondan izledi

    'ın Yenişehir ilçesinde, kaldırıma bırakılan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemede valizin boş olduğu belirlendi.

    Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Yenişehir ilçesi 'nde evlerinin balkonlarında oturan vatandaşlar kaldırıma bırakılmış valizi fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yolu trafiğe kapatırken, çevredekiler de evlerinin pencere ve balkonlarından olayı izlemeye devam etti. Bomba imha uzmanı, güvenlik önlemlerinin ardından valizi fünye ile patlattı. Valizin boş olduğu anlaşılınca yol tekrar trafiğe açıldı.

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