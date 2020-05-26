Maltepe'de gece saatlerinde beş katlı bir binanın birinci katından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede apartman sakinleri tarafından fark edilen yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.



APARTMAN SAKİNLERİNİN İDDİASINA GÖRE KENDİ EVİNİ YAKTI

Korkutan yangın saat 02.15 sıralarında Maltepe, Zümrütevler Mahallesi, Candan Sokak'da bulunan altı daireli beş katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Yükselen dumanların fark eden bina sakinleri itfaiyeye ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen Maltepe İtfaiyesi, daire içindeki alevlere müdahale etmek için kapıyı kırdı. Bina sakinlerinin dairede tek kişinin yaşadığını söylemesi üzerine ekipler seferber oldu. Sağlık ekiplerinin de sevk edildiği yangında yoğun dumanın kapladığı dairenin boş olduğu tespit edildi. Apartman sakinleri ise yangının on gün önce cezaevinden çıkan ve akli dengesi olmayan 40 yaşındaki A.Ö. tarafından bilinçli olarak çıkartıldığını iddia etti.