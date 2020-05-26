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    • 26.05.2020 06:59
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    | den 10 ile son dakika kuvvetli yağış uyarısı! 26 Mayıs 2020 Salı

    Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Mayıs 2020 Salı hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden 10 ile son dakika yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, zamanla güney, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Güney ve İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    İSTANBUL °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ADANA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 26°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANKARA °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KASTAMONU °C, 18°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ERZURUM °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden 10 ile son dakika kuvvetli yağış uyarısı! 26 Mayıs 2020 Salı
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