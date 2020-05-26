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    • Yaşam
    • 26.05.2020 12:14
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    • 26.05.2020 12:14
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    Ardahan'ın ilçesinde ilk kez vakası tespit edildi

    'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünyaya yayılarak etkisi altına alan Covid-19 virüsü şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ülkemize itibari ile görülmeye başlayan , alınan tedbirlerle yayılmaların önüne geçilmesi hedeflendi. Birçok ilimizde vaka tespit edilmesine karşılık, ilçesinde herhangi bir vaka görülmemişti.11 Mart tarihinden beri Çıldır'da ilk defa vaka tespit edilmiş oldu.

    Bu ilçede ilk korona vakası görüldü!

    Ardahan ilçesinde ilk defa tespit edildi.
    itibari ile ülkemizde görülmeye başlayan ve bir çok önlem alınması ile birlikte yayılmaların önüne geçilme hedeflendi. Ülkemizde görüldüğü günden itibaren bir çok ilde vaka tespit edilmesine karşılık, Çıldır ilçesinde herhangi bir vaka tespit edilmemişti.

    YURT DIŞINDAN GELEN BİR VATANDAŞIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
    Korona tedbirlerine riayet ederek yaşamını devam ettiren ilçe halkı sosyal mesafe kuralına uyarak 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına girdi.
    Yurt dışından Akdarı köyüne gelen bir vatandaşta yapılan test sonucu pozitif olarak belirlendi. Testin pozitif çıkması ile birlikte vatandaş tedavi altına alınırken ailesi de karantinaya alındı. Şahısın kimlerle temas kurduğu yönünde incelemeler başlatılması üzerine Akdarı köyünde sıkı tedbirler alınmaya başladı.
    11 Mart tarihinden beri Çıldır'da ilk defa vaka tespit edilmiş oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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