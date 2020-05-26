Ardahan Çıldır ilçesinde ilk defa koronavirüs tespit edildi.

11 Mart itibari ile ülkemizde görülmeye başlayan ve bir çok önlem alınması ile birlikte yayılmaların önüne geçilme hedeflendi. Ülkemizde görüldüğü günden itibaren bir çok ilde vaka tespit edilmesine karşılık, Çıldır ilçesinde herhangi bir vaka tespit edilmemişti.

YURT DIŞINDAN GELEN BİR VATANDAŞIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Korona tedbirlerine riayet ederek yaşamını devam ettiren ilçe halkı sosyal mesafe kuralına uyarak 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına girdi.

Yurt dışından Akdarı köyüne gelen bir vatandaşta yapılan test sonucu pozitif olarak belirlendi. Testin pozitif çıkması ile birlikte vatandaş tedavi altına alınırken ailesi de karantinaya alındı. Şahısın kimlerle temas kurduğu yönünde incelemeler başlatılması üzerine Akdarı köyünde sıkı tedbirler alınmaya başladı.

11 Mart tarihinden beri Çıldır'da ilk defa vaka tespit edilmiş oldu.