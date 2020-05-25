Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.05.2020 08:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2020 08:51
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan acı haber: Kar fırtınasına yakalanan çobanın cesedi bulundu

    Son dakika haberi... ’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi olumsuzluklara yol açtı. Yaylada kar fırtınasına yakalanan bir çobanın cesedine ulaşıldı.

    Çok acı haber! Donarak öldü
    kent merkezinde sağanak yağış görülürken yüksek kesimlerde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Mayıs ayının sonlarına doğru adeta kara kışın yaşandığı yüksek rakımlı Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde kışlık lastikleri bulunmayan araçlar zincir takarak ilerleyebildi. Karayolları ekipleri de güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması aralıklı olarak yapıyor.



    Kar ve tipinin etkili olduğu Koçyatağı köyünde de kar fırtınasına yakalandığı düşünülen Süleyman Akpolat'ın (70) cesedi donmuş halde bulundu. Erzincan- karayolu üzerindeki köyünden koyunları otlatmak için yaylaya giden Akpolat'tan uzun süre haber alınamayınca durum güvenlik güçlerine bildirildi. Yapılan aramalar sonucunda Akpolat'ın donmuş cesedi gece saatlerinde jandarma tarafından Beşgözeler mevki yakınlarındaki dere yatağı içerisinde bulundu. Akpolat'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


    Haberler Yaşam Son dakika: Erzincan'dan acı haber: Kar fırtınasına yakalanan çobanın cesedi bulundu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri