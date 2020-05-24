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    • 25.05.2020 07:03
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    • 25.05.2020 07:05
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    'den kuvvetli yağış uyarısı | 25 Mayıs

    nu araştıran vatandaşlara 'den beklenen açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bazı illerimizde kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar görüleceği belirtilirken; vatandaşlara su baskını, yıldırım ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunulması uyarısında bulunuldu. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Havanın yağışlı olduğu iller hangileri? İşte Meteoroloji'den gelen haberine göre yurt genelinde hava durumu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nu kuzey ve doğusu ile, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin ( Balıkesir dışında) hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    EGE

    Az bulutlu ve açık, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 21°C

    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 25°C

    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ÇANKIRI °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 23°C

    Az bulutlu



    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ZONGULDAK °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    TOKAT °C, 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    KARS °C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    MALATYA °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    VAN °C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    SİİRT °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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