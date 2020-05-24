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    • 24.05.2020 21:53
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    • 24.05.2020 21:53
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    'da 'ne karantinası

    'da (Covid-19) tedbirleri kapsamında tarafından Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal karantinaya alındı.

    Bir mahalleye koronavirüs karantinası!

    'da (Covid-19) tedbirleri kapsamında tarafından bir mahalle ve 8 bina karantinaya alındı.

    Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal nin tamamı ile yine aynı ilçede 2 bina, Birecik ilçesinde 2 bina ve Harran, Suruç ile Siverek ilçelerinde birer bina olmak üzere toplamda 1 mahalle ve 8 bina karantinaya alındı.

    Öte yandan Şanlıurfa'nın Siverek ve Haliliye ilçelerinde 2 ayrı binada uygulanan 14 günlük karantina tedbiri uygulaması ise son buldu.

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