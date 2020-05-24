Turgay İ, polisin, "Neden kaçtın? Arabaya çarptın. Yazık değil mi devlete?" sorusuna, "Cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim. Ondan kaçtım." karşılığını verdi.

Sürücünün yanında bulunan Tuğba Ç. ise "Yasak olduğunu bile bile çıktık. 'Çıkmayalım' dedim. Anlamadı, dinlemedi. Yanımızda bulunan amcayı da yoldan aldık. Kaçarken amcayla birlikte Turgay'a sürekli 'dur' dedik ama dinlemedi." diye konuştu.