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    • 25.05.2020 01:19
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    • 25.05.2020 01:19
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    'de bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu

    Son dakika haberine göre, 'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Batmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Kurumu morguna gönderildi.

    Ziyarete gittiler hayatlarının şokunu yaşadılar

    'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Fatih Karcı Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Alim Batmaz'ı (55) Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldığında kapıyı açan olmadı.

    Kapının açılmamasından şüphelenen akrabaları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, salonda hareketsiz bir şekilde yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Batmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Kurumu morguna gönderildi.


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