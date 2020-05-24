Bunun üzerine hudut hattında görev icra eden Ersöz Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, araziye bırakılmış şekilde 30 kilogram metamfetamin maddesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 6 milyon 380 bin lira olduğu bildirildi.