Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.05.2020 18:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2020 18:20
    ABONE OL

    'da anne-babasını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

    'da tartıştığı babası emekli astsubay (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın'ı (71) bıçaklayarak öldüren Ramazan Altın (44), mahkemece tutuklandı.

    Ailesini öldürmüştü! O olayda flaş gelişme

    'da tartıştığı babası emekli astsubay (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın'ı (71) bıçaklayarak öldüren Ramazan Altın (44), mahkemece tutuklandı.

    Olay, 22 Mayıs Cuma günü iftar vakti, Yayla Mahallesi 130'uncu Cadde'deki 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve işsiz olan Ramazan Altın, iftar yemeği öncesinde emekli astsubay babası Nizamettin Altın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Altın, önce babası Nizamettin Altın'ı, ardından kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın'ı bıçaklayarak, öldürdü.



    Olayın ardından Ramazan Altın evden çıkıp, karakola giderek polise teslim oldu. Eve gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nizamettin- Seher Altın çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

    1 çocuk babası Ramazan Altın, emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Başında şapka, yüzünde ise maske olduğu görülen Ramazan Altın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


    Haberler Yaşam Isparta'da anne-babasını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri