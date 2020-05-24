



Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi, Düden Park içinde meydana geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında verilen sokağa çıkma izniyle 72 yaşındaki Mustafa Torun ve 68 yaşındaki Hatice Torun çifti Düden Park'a geziye çıktı. Parkta bir süre dolaşan çift, şelalenin aktığı noktaya doğru yürüyüşe geçti. Köprüden geçip akarsu boyunca yürümeye başlayan Mustafa Torun, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Eşinin bayıldığını zanneden Hatice Torun'un yardımına hemen yakındaki polis ekipleri ve bekçiler koştu.