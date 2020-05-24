19 yaşındaki Berke'den günler sonra acı haber: 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti





Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü Berke Beyhatun, ağır yaralandı. Beyhatun, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne, ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.