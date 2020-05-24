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    • 24.05.2020 23:11
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    19 yaşındaki Berke'den günler sonra acı haber: 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

    Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki , 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

    Genç Berke'den günler sonra acı haber

    Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Berke Beyhatun (19), 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

    Kaza, 12 Mayıs Salı günü ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'dan Muğla istikametine giden Rıdvan Akgül yönetimindeki 09 T 0058 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Berke Beyhatun'un kullandığı 09 NK 654 plakalı motosiklet çarpıştı.



    Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü Berke Beyhatun, ağır yaralandı. Beyhatun, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne, ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan talihsiz genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
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